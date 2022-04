MARCHÉ DE LA TURBALLE La Turballe, 20 avril 2022, La Turballe.

MARCHÉ DE LA TURBALLE Rue du Maréchal Juin Espace Garlahy La Turballe

2022-04-20 – 2022-04-20 Rue du Maréchal Juin Espace Garlahy

La Turballe Loire-Atlantique

Port du masque obligatoire

Respect de la distanciation sociale

25 commerçants et producteurs proposent des produits locaux, savoureux et de qualité. Fruits & légumes, condiments, boucherie, charcuterie, crèmerie, poissonnerie, boulangerie, fleuriste, produits de la ferme, ostréiculteur… Le marché est également ouvert les jours fériés sauf Noël et le jour de l’an où le marché a lieu la veille.

animations@laturballe.fr +33 2 40 11 88 00 https://www.laturballe.fr/

Port du masque obligatoire

Respect de la distanciation sociale

25 commerçants et producteurs proposent des produits locaux, savoureux et de qualité. Fruits & légumes, condiments, boucherie, charcuterie, crèmerie, poissonnerie, boulangerie, fleuriste, produits de la ferme, ostréiculteur… Le marché est également ouvert les jours fériés sauf Noël et le jour de l’an où le marché a lieu la veille.

Rue du Maréchal Juin Espace Garlahy La Turballe

dernière mise à jour : 2022-04-15 par