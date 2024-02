Marché de La Turballe Espace Garlahy La turballe, mercredi 4 janvier 2023.

Début : 2023-01-04T08:00:00+01:00 – 2023-01-04T13:00:00+01:00

Fin : 2024-12-28T08:00:00+01:00 – 2024-12-28T13:00:00+01:00

25 commerçants et producteurs proposent des produits locaux, savoureux et de qualité. Fruits & légumes, condiments, boucherie, charcuterie, crèmerie, poissonnerie, boulangerie, fleuriste, produits de la ferme, ostréiculteur… et plus en saison… Le marché est également ouvert les jours fériés sauf Noël et le jour de l’an où le marché a lieu la veille.

Espace Garlahy rue du Maréchal Juin 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 88 00 »}, {« type »: « email », « value »: « animations@laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-de-la-turballe-la-turballe.html »}]

