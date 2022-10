MARCHÉ DE LA TRUFFE Thionville, 22 octobre 2022, Thionville.

MARCHÉ DE LA TRUFFE

Place Claude Arnould Thionville Moselle

2022-10-22 09:00:00 09:00:00 – 2022-10-22 14:00:00 14:00:00

Thionville

Moselle

Avis à tous les gourmands, le Marché de la Truffe revient cette année !

Au menu de cette journée : vente et dégustations de truffes fraîches et de produits concoctés à base de truffe. Mais surtout, le partage de la passion des producteurs. Au passage, le public pourra bénéficier de quelques conseils sur la conservation et la cuisine du précieux champignon.

Organisé par Pays Thionvillois Tourisme et l’APECET en partenariat avec l’Association Meusienne des Planteurs et Promoteurs de la Truffe de Lorraine et la Ville de Thionville.

tourisme@thionville.net +33 3 82 53 33 18 https://www.thionvilletourisme.fr/

Stéphane Thévenin – PTT

Thionville

dernière mise à jour : 2022-10-05 par