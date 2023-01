MARCHE DE LA TRUFFE ET DU TERROIR Claret Claret Catégories d’Évènement: CLARET

Hérault 15ième édition du Marché de la Truffe et du Terroir

Dimanche 29 janvier 2023 à Claret Repas truffé – et près de 50 exposants Marché de 9h à 17h

Truffes, charcuteries, vins, thés, bières, créateurs, couteliers et de nombreuses surprises à découvrir ! Concours photo de 9h à 12h

Concours de photographies toute la matinée, inscriptions sur place jusqu’à midi – Résultats à 17h00 Contes pour enfants de 10h30 à 15h00

Contes pour enfants par Séverine Barbelanne de l’association « il m’était fée conter » Démonstration de cavage à 11h, 14h30 et 16h

Recherche de truffes avec le chien Easy et le cochon Pépette Repas de 12h à 14h avec le comité des fêtes Los Festaïres

Le comité pour propose un repas et un bar à vins.

Men u truffé avec soupe, omelette truffée, fromage et dessert pour 17 euros.

