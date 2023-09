Les Z’apéros du Marché Marché de La Teste de Buch La Teste-de-Buch, 1 décembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Les commerçants de la Halle du Marché vous accueillent tous les premiers vendredis du mois pour Les Z’Apéros du Marché.

Un moment convivial sous la Halle du Marché de La Teste de Buch, accompagné de boissons et d’amuse-bouches pour se retrouver dans la bonne ambiance du Marché !.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 22:00:00. EUR.

Marché de La Teste de Buch Rue des Halles

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every first Friday of the month, market traders welcome you to Les Z’Apéros du Marché.

A convivial moment in the La Teste de Buch Market Hall, accompanied by drinks and appetizers to get together in the good atmosphere of the Market!

Cada primer viernes de mes, los comerciantes de la Sala del Mercado le dan la bienvenida a Les Z’Apéros du Marché.

¡Un momento de convivencia en el Market Hall de La Teste de Buch, con bebidas y aperitivos para disfrutar en el buen ambiente del Mercado!

Die Händler der Markthalle begrüßen Sie jeden ersten Freitag im Monat zu Les Z’Apéros du Marché (Markt-Apéros).

Ein geselliger Moment in der Markthalle von La Teste de Buch, begleitet von Getränken und Häppchen, um sich in der guten Atmosphäre des Marktes zu treffen!

Mise à jour le 2023-09-21 par OT La Teste-de-Buch