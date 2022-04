Marche de La Syrah Sarras Sarras Catégories d’évènement: Ardèche

Sarras Ardêche Sarras Ardèche EUR 7 8 26ème édition. 3 parcours balisés 9, 18 et 25 km. Sur les parcours ravitaillements et boissons. Un produit régional est offert à chaque adulte participant. Repas de midi tiré du sac. Ne pas oublier son gobelet. lise.chausse07@gmail.com +33 6 89 56 46 31 http://sarrasrandon07.canalblog.com/ Place général Goutel Complexe sportif Sarras

