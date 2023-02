Marche de la Syrah complexe sportif boulodrome Sarras Sarras Catégories d’Évènement: Ardèche

Sarras

Marche de la Syrah complexe sportif boulodrome, 23 avril 2023, Sarras Sarras. Marche de la Syrah Place Gén de Goutel complexe sportif boulodrome Sarras Ardeche complexe sportif boulodrome Place Gén de Goutel

2023-04-23 08:00:00 08:00:00 – 2023-04-23 17:00:00 17:00:00

complexe sportif boulodrome Place Gén de Goutel

Sarras

Ardeche Sarras EUR 3 parcours de randonnées :

9 km et animations quiz pour les enfants

15 km

et 22 km

collations et boisson (penser à prendre son gobelet et un crayon pour les enfants). +33 6 37 83 83 26 http://sarrasrandon07.canalblog.com/ complexe sportif boulodrome Place Gén de Goutel Sarras

dernière mise à jour : 2023-02-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Ardèche, Sarras Autres Lieu Sarras Adresse Sarras Ardeche complexe sportif boulodrome Place Gén de Goutel Ville Sarras Sarras lieuville complexe sportif boulodrome Place Gén de Goutel Sarras Departement Ardeche

Sarras Sarras Sarras Ardeche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarras sarras/

Marche de la Syrah complexe sportif boulodrome 2023-04-23 was last modified: by Marche de la Syrah complexe sportif boulodrome Sarras 23 avril 2023 Ardèche complexe sportif boulodrome Sarras Place Gén de Goutel complexe sportif boulodrome Sarras Ardeche Sarras, Ardêche

Sarras Sarras Ardeche