Marché de la Sainte Catherine Chaource Chaource Catégories d’évènement: Aube

Chaource

Marché de la Sainte Catherine Chaource, 19 novembre 2023, Chaource. Marché de la Sainte Catherine

Centre bourg Chaource Aube

2023-11-19 10:00:00 – 2023-11-19 18:00:00 Chaource

Aube Dimanche 19 novembre : CHAOURCE – Marché de la Sainte Catherine (marché de Noël) sous et autour de la Halle, de 10h à 18h. De nombreux stands seront présents : artisanat, décoration de noël, idées cadeaux, bijoux, safran, charcuterie, vins, Champagne,… Entrée gratuite. Buvette et petite restauration sur place. Organisé par le Comité de Jumelage de Chaource. Contact : +33 (0)6 12 73 74 86 – jumecharcois@gmail.com jumechaourcois@gmail.com +33 6 12 73 74 86 PeterKraayvanger

Chaource

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Chaource Autres Lieu Chaource Adresse Centre bourg Chaource Aube Ville Chaource lieuville Chaource Departement Aube

Chaource Chaource Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaource/

Marché de la Sainte Catherine Chaource 2023-11-19 was last modified: by Marché de la Sainte Catherine Chaource Chaource 19 novembre 2023 Aube Centre bourg Chaource Aube Chaource

Chaource Aube