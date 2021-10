Marché de la Saint-Nicolas Zillisheim, 4 décembre 2021, Zillisheim.

Marché de la Saint-Nicolas 2021-12-04 – 2021-12-04

Zillisheim Haut-Rhin Zillisheim

Promenez-vous parmi les cabanons et découvrez de nombreuses réalisations et produits artisanaux comme des décors de table, cartes de voeux, guirlandes, pots de fleurs décoratifs, etc.

Bien entendu, vous trouverez aussi du bon vin ou chocolat chaud, des tartes flambées et encore des crêpes.

Diverses animations sont également proposées pour les enfants et les plus grands !

+33 6 58 42 20 23

dernière mise à jour : 2021-10-15 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région