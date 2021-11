Marché de la Saint Nicolas Schweighouse-Thann, 3 décembre 2021, Schweighouse-Thann.

Marché de la Saint Nicolas Schweighouse-Thann

2021-12-03 17:00:00 – 2021-12-03 20:00:00

Schweighouse-Thann Haut-Rhin Schweighouse-Thann

Un petit marché du terroir avec des produits locaux et de l’artisanat. Et les enfants pourront rencontrer le Saint Nicolas ! Profitez également des déambulations musicales et des chants de Noël.

Un petit marché du terroir avec des produits locaux et de l’artisanat. Et les enfants pourront rencontrer le Saint Nicolas ! Profitez également des déambulations musicales et des chants de Noël.

+33 3 89 48 70 05

Un petit marché du terroir avec des produits locaux et de l’artisanat. Et les enfants pourront rencontrer le Saint Nicolas ! Profitez également des déambulations musicales et des chants de Noël.

Schweighouse-Thann

dernière mise à jour : 2021-11-19 par