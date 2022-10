Marché de la Saint-Nicolas Rorschwihr Rorschwihr Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Rorschwihr

Marché de la Saint-Nicolas Rorschwihr, 26 novembre 2022, Rorschwihr. Marché de la Saint-Nicolas

place de l’église Rorschwihr Haut-Rhin Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

2022-11-26 13:00:00 – 2022-11-26 20:00:00 Rorschwihr

Haut-Rhin Rorschwihr Sur ce marché traditionnel pour petits et grands, découvrez produits du terroir, spécialités de Noël (bredalas, manalas, vin chaud…), décorations de Noël … et replongez dans l’univers de l’enfance avec le passage très attendu de Saint-Nicolas. Sur ce marché traditionnel pour petits et grands, découvrez produits du terroir, spécialités de Noël (bredalas, manalas, vin chaud,…), décorations de Noël … et replongez dans l’univers de l’enfance avec le passage très attendu de Saint-Nicolas. +33 3 89 73 69 13 Rorschwihr

dernière mise à jour : 2022-10-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Rorschwihr Autres Lieu Rorschwihr Adresse place de l'église Rorschwihr Haut-Rhin Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr Ville Rorschwihr lieuville Rorschwihr Departement Haut-Rhin

Rorschwihr Rorschwihr Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rorschwihr/

Marché de la Saint-Nicolas Rorschwihr 2022-11-26 was last modified: by Marché de la Saint-Nicolas Rorschwihr Rorschwihr 26 novembre 2022 Haut-Rhin place de l'église Rorschwihr Haut-Rhin Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr Rorschwihr

Rorschwihr Haut-Rhin