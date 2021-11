Marché de la Saint Nicolas Pithiviers, 4 décembre 2021, Pithiviers.

Marché de la Saint Nicolas Pithiviers

2021-12-04 14:00:00 – 2021-12-05 18:00:00

Pithiviers Loiret Pithiviers

Samedi 4 et dimanche 5 décembre, rendez-vous au marché de la Saint Nicolas organisé dans la salle des fêtes à l’occasion du Téléthon.

En plus du traditionnel marché, vous y trouverez une exposition photos, une brocante, une vente de sapins, un salon de thé et un caddiethon.

Opération 1 conseil = 1 don le samedi.

lionsclub45300@gmail.com

lions club pithiviers

Pithiviers

