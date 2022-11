Marché de la Saint-Nicolas Pfaffenheim Pfaffenheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Pfaffenheim 0 EUR Dans le cadre de l’arrivée de Noël, la cave des vignerons de Pfaffenheim accueillera un marché de la Saint Nicolas qui s’installera au sein de ses locaux. Cette manifestation conviviale est organisée par le groupe des jeunes coopérateurs.

Vente de vins, miels, décorations de noëls, cosmétiques à base de lait d’ânesse, fabrication artisanale de bijoux, etc. Ce sera l’occasion de découvrir des idées cadeaux originales. Possibilité de composer des coffrets cadeaux. Proposition d’accords vins et gastronomie locale. Offres promotionnelles sur une sélection de vins.

+33 3 89 78 08 08

