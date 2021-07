Pfaffenheim Pfaffenheim 68250, Pfaffenheim Marché de la Saint-Nicolas Pfaffenheim Pfaffenheim Catégories d’évènement: 68250

Pfaffenheim

Marché de la Saint-Nicolas Pfaffenheim, 4 décembre 2021-4 décembre 2021, Pfaffenheim. Marché de la Saint-Nicolas 2021-12-04 – 2021-12-05

Pfaffenheim 68250 Les métiers de bouche sont présents sur stand à l’extérieur sur le parking de la cave, les artisans d’art sont exposés à l’intérieur du caveau de vente où les adhérents-coopérateurs de la cave sont présents pour vous accueillir et animer les dégustations. Présence de créateurs et artisans locaux, présence de métiers de bouche en fonction de la saisonnalité. Animations en fonction de la thématique. Offres exceptionnelles au caveau de vente sur ces week-ends. +33 3 89 78 08 08 Les métiers de bouche sont présents sur stand à l’extérieur sur le parking de la cave, les artisans d’art sont exposés à l’intérieur du caveau de vente où les adhérents-coopérateurs de la cave sont présents pour vous accueillir et animer les dégustations. dernière mise à jour : 2021-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: 68250, Pfaffenheim Étiquettes évènement : Autres Lieu Pfaffenheim Adresse Ville Pfaffenheim lieuville 47.98497#7.29238