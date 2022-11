Marché de la Saint Nicolas Labaroche Labaroche Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Labaroche EUR Venez passer un agréable dimanche grâce au marché de la Saint Nicolas. Au programme des stands d’artisanat mais aussi de spécialités culinaires. Le point d’orgue est le petit concert de chants de Noël interprétés par les élèves de l’école maternelle du village suivi du passage à 15h du Saint Nicolas proposant des friandises aux enfants sages. Sur place un espace restauration avec un périmètre dédié et fermé avec contrôle du pass sanitaire. Défilé aux lampions en chansons accompagné du Saint-Nicolas. Marché d’objets de Noël. +33 3 89 49 83 23 Labaroche

