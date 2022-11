MARCHÉ DE LA SAINT NICOLAS Granges-Aumontzey Granges-Aumontzey Catégories d’évènement: Granges-Aumontzey

MARCHÉ DE LA SAINT NICOLAS Granges-Aumontzey, 3 décembre 2022

Granges-Aumontzey Vosges

2022-12-03 14:00:00 – 2022-12-03 18:00:00

Défilé de Saint Nicolas : photographe pour immortaliser le moment avec vos enfants , animations proposées par Magic Silly et présence de l'Harmonie Municipale.

