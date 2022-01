Marché de la Saint-Nicolas de Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois, 4 décembre 2021, Bohain-en-Vermandois.

Marché de la Saint-Nicolas de Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois

2021-12-04 – 2021-12-06

Bohain-en-Vermandois Aisne

Au programme, de multiple animations : de la luge, une course au père Noël, des spectacles de rue, une sculpteuse de ballons, une brigade animalière, des concerts, un flashmob.

Et des feux d’artifices auront lieu le 3 décembre lors de l’inauguration du marché.

Le marché de la Saint Nicolas se déroule les 3, 4 et 5 décembre prochain, c’est la 19ème édition de ce marché artisanal et gastronomique.

On y attend plus de 5000 visiteurs.

Cette année, plus de 40 exposants vont exposer leurs produits, du foie gras à la bière ou au champagne, des savons, aux tableaux en passant par les traditionnels croustillons picards ou encore les marrons chauds, tout y est pour vous régaler !

Mais pas que, des animations gratuites sont prévues comme le concert de l’Art musical de Guise le samedi soir à 18h, la brigade animalière du Père Noël le samedi après-midi, les mascottes Mickey et Minnie le dimanche après-midi.

La luge sera aussi présente durant ces 3 jours de fête.

L’inauguration se fera le vendredi 3 décembre à partir de 17h30 sur la place Michel Pezin. En attendant la venue de Saint Nicolas, la fanfare rose de la Roulotte Ruche et les lampirys de la compagnie La Boussole fera le spectacle !

A 18h, ce sera le feu d’artifice et Saint Nicolas arrivera après cela, devancé par les géants bien sûr. La parade pourra débuté et ira jusqu’à la mairie où Monsieur le Maire donnera les clés de la ville à Saint Nicolas pour ce weekend et enfin direction de marché pour découvrir plein de merveilles.

Cette année, une nouveauté ! La course du Père Noël ! Qu’est-ce que c’est ? C’est une petit course ludique et bon enfant de 2km autour du marché de la Saint Nicolas. Elle aura lieu le dimanche 5 décembre à 11h. C’est une course gratuite avec une seule recommandation : venir déguisé en Père Noël ! Durant cette course, une fanfare fera le show ! et après l’effort, le réconfort avec un vin chaud ou chocolat chaud offert aux participants.

Vous pourrez aussi vous restaurer sur le marché le vendredi soir et samedi soir ainsi que le dimanche midi avec différents foodtrucks présents sur le marché.

Le pass sanitaire est obligatoire à l’entrée des chapiteaux mais pas à l’extérieur.

+33 3 23 07 55 55

Bohain-en-Vermandois

