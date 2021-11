Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Marché de la Saint-Nicolas de Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois

Bohain-en-Vermandois Aisne Bohain-en-Vermandois Un marché de la Saint-Nicolas aura lieu à Bohain en Vermandois les 4, 5 et 6 décembre 2021. Au programme, de multiple animations : de la luge, une course au père Noël, des spectacles de rue, une sculpteuse de ballons, une brigade animalière, des concerts, un flashmob. Et des feux d'artifices auront lieu le 3 décembre lors de l'inauguration du marché. +33 3 23 07 55 55

