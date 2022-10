MARCHÉ DE LA SAINT NICOLAS Damelevières Damelevières Catégories d’évènement: Damelevières

Meurthe-et-Moselle

MARCHÉ DE LA SAINT NICOLAS Damelevières, 25 novembre 2022, Damelevières. MARCHÉ DE LA SAINT NICOLAS

1 chemin du Gué Galaxy – Zone de Loisirs Damelevières Meurthe-et-Moselle Galaxy – Zone de Loisirs 1 chemin du Gué

2022-11-25 – 2022-11-27

Galaxy – Zone de Loisirs 1 chemin du Gué

Damelevières

Meurthe-et-Moselle Damelevières Marché de Saint Nicolas à Damelevières organisé par le Comité des Fêtes. Infos au 03 83 75 70 77 ou à damelevieres@orange.fr. damelevieres@orange.fr +33 3 83 75 70 77 Galaxy – Zone de Loisirs 1 chemin du Gué Damelevières

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Damelevières, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Damelevières Adresse Damelevières Meurthe-et-Moselle Galaxy - Zone de Loisirs 1 chemin du Gué Ville Damelevières lieuville Galaxy - Zone de Loisirs 1 chemin du Gué Damelevières Departement Meurthe-et-Moselle

Damelevières Damelevières Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/damelevieres/

MARCHÉ DE LA SAINT NICOLAS Damelevières 2022-11-25 was last modified: by MARCHÉ DE LA SAINT NICOLAS Damelevières Damelevières 25 novembre 2022 1 chemin du Gué Galaxy - Zone de Loisirs Damelevières Meurthe-et-Moselle Damelevières Meurthe-et-Moselle

Damelevières Meurthe-et-Moselle