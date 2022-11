Marché de la Saint-Nicolas Brebotte Brebotte Catégories d’évènement: Brebotte

Territoire de Belfort Brebotte EUR A l’occasion de la Saint-Nicolas, le musée de l’Artisanat de Brebotte propose un marché artisanale, avec une dizaine d’artisans de la région, une buvette avec boissons chaudes et pâtisseries.

Saint Nicolas, accompagné de son âne Câline, donne rendez-vous à tous les enfants, le samedi 3 décembre, à 16h30, devant le musée. Il leur distribuera des friandises. Il sera également présent sur le marché le dimanche. contact@museebrebotte.com +33 3 84 23 37 42 https://museebrebotte.fr/ Musée de l’Artisanat 3 rue de la Fontaine Brebotte

