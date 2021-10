Bennwihr Bennwihr Bennwihr, Haut-Rhin Marché de la Saint-Nicolas Bennwihr Bennwihr Catégories d’évènement: Bennwihr

Haut-Rhin

Marché de la Saint-Nicolas Bennwihr, 4 décembre 2021, Bennwihr. Marché de la Saint-Nicolas 2021-12-04 09:00:00 – 2021-12-05 19:00:00

Bennwihr Haut-Rhin Un marché traditionnel pour petits et grands : produits du terroir, vente de sapins, décorations de Noël,… avec le passage très attendu du Saint-Nicolas à 16h.

Repas au chaud devant la caserne des pompiers. Un marché traditionnel pour petits et grands : produits du terroir, vente de sapins, décorations de Noël,… avec le passage très attendu du Saint-Nicolas. +33 3 89 49 04 45 Un marché traditionnel pour petits et grands : produits du terroir, vente de sapins, décorations de Noël,… avec le passage très attendu du Saint-Nicolas à 16h.

Repas au chaud devant la caserne des pompiers. dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bennwihr, Haut-Rhin Autres Lieu Bennwihr Adresse Ville Bennwihr lieuville 48.1449#7.32443