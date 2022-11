Marché de la Saint Nicolas, 3 décembre 2022, .

Marché de la Saint Nicolas



2022-12-03 – 2022-12-03

La place de l’hôtel de ville se transforme pour préparer Noël et vous accueille pour un après-midi féerique.

Vin chaud*, crêpes et autres friandises à déguster sur place ou à emporter, stands artisanaux pour vos cadeaux, animations pour les jeunes et ateliers pour tous seront au rendez-vous. Une parenthèse de douceur qui réchauffe les cœurs et régale les papilles. Chocolats et bonbons seront offerts aux enfants, qui pourront également se faire photographier avec le Père Noël et lui déposer leur liste de Noël !

Pour petits et grands, des ateliers et des animations seront proposés : maquillage, décorations de table, couronnes de l’Avent, mini chasse au trésor…

De 15h à 18h : animation modelage de ballons

A 19h : feu d’artifice !

