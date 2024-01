Marche de la Saint-Jean Briant, dimanche 23 juin 2024.

Marche de la Saint-Jean Briant Saône-et-Loire

Dans un cadre verdoyant surnommé la petite suisse, ce qui suppose du dénivelé et de beaux points de vue. Un seul ravitaillement à mi-parcours pour les 5 et 12 km et 2 ravitaillements pour les circuits 18 et 22 km. Café brioche au départ et gourmandise et boisson à l’arrivée. .

Salle Communale

Briant 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté jomijau@orange.fr

Début : 2024-06-23 07:30:00

fin : 2024-06-23 12:30:00



