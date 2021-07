Ribeauvillé Ribeauvillé Haut-Rhin, Ribeauville Marche de la Saint Jacques Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ribeauville

Marche de la Saint Jacques Ribeauvillé, 25 juillet 2021, Ribeauvillé. Marche de la Saint Jacques 2021-07-25 09:30:00 – 2021-07-25 15:00:00

Ribeauvillé Haut-Rhin Participez de la traditionnelle Marche de la Saint Jacques, sur le chemin de Compostelle. Cette marche d’une dizaine de kilomètres ne présente pas de difficultés particulières, mais exige toutefois une bonne condition physique. Elle débute par une messe de lancement en l’église Saint Michel de Dieffenthal à 9h et pour ceux qui ne souhaitent pas participer à l’office religieux, le rendez-vous est donné à 9h30 à côté de l’église. L’arrivée se fera, cette année, à Rorschwihr avec le traditionnel verre de l’amitié. Un bus, gratuit, reconduira les marcheurs vers Dieffenthal autour des 18h. Les marcheurs habitant du côté de Rorschwihr peuvent se faire déposer à Dieffenthal le matin, leur évitant le retour à Dieffenthal le soir. La thématique proposée cette année est « Les Routes », de quoi avoir davantage d’informations sur les routes du sel, romaine, du Haut-Koenigsbourg ou encore de celle des vins d’Alsace. Inscription obligatoire : maximum 49 personnes. Parcourez le chemin de Saint Jacques dans cette randonnée pédestre sous les arbres de la forêt du massif du Haut-Koenigsbourg. Inscription obligatoire : maximum 49 personnes. +33 6 08 22 52 13 Participez de la traditionnelle Marche de la Saint Jacques, sur le chemin de Compostelle. Cette marche d’une dizaine de kilomètres ne présente pas de difficultés particulières, mais exige toutefois une bonne condition physique. Elle débute par une messe de lancement en l’église Saint Michel de Dieffenthal à 9h et pour ceux qui ne souhaitent pas participer à l’office religieux, le rendez-vous est donné à 9h30 à côté de l’église. L’arrivée se fera, cette année, à Rorschwihr avec le traditionnel verre de l’amitié. Un bus, gratuit, reconduira les marcheurs vers Dieffenthal autour des 18h. Les marcheurs habitant du côté de Rorschwihr peuvent se faire déposer à Dieffenthal le matin, leur évitant le retour à Dieffenthal le soir. La thématique proposée cette année est « Les Routes », de quoi avoir davantage d’informations sur les routes du sel, romaine, du Haut-Koenigsbourg ou encore de celle des vins d’Alsace. Inscription obligatoire : maximum 49 personnes. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Catégories d'évènement: Haut-Rhin, Ribeauville
Lieu Ribeauvillé
Ville Ribeauvillé