La Roche-en-Brenil Côte-d’Or La Roche-en-Brenil Chaque mercredi soir, retrouvez vos commerçants préférés sur le parking de la boulangerie Poisot.

Un beau marché avec notre brasseur rochelois Paul, l’épicerie vrac Cha Vrac en Morvan, La Pizza Dans Tous Ses Etats, les légumes bio de La barboulotte ou encore, La Table de Ninie et d’autres stands locaux… +33 3 80 64 71 79 Chaque mercredi soir, retrouvez vos commerçants préférés sur le parking de la boulangerie Poisot.

