Marché de la Poterie Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Marché de la Poterie Menton, 7 mai 2022, Menton. Marché de la Poterie Menton

2022-05-07 – 2022-05-08

Menton Alpes-Maritimes Menton Stéphane Montalto, Meilleur Ouvrier de France et l’École Municipale d’Arts Plastiques vous invitent à découvrir et rencontrer les potiers et leurs œuvres sur l’esplanade Francis Palméro, à l’occasion du Marché de la Poterie de Menton. +33 4 89 81 52 85 Menton

dernière mise à jour : 2022-03-30 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Menton Adresse Ville Menton lieuville Menton Departement Alpes-Maritimes

Menton Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

Marché de la Poterie Menton 2022-05-07 was last modified: by Marché de la Poterie Menton Menton 7 mai 2022 Alpes-Maritimes Menton

Menton Alpes-Maritimes