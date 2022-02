Marché de la poterie et de la céramique Soufflenheim, 20 août 2022, Soufflenheim.

Marché de la poterie et de la céramique Soufflenheim

2022-08-20 – 2022-08-20

Soufflenheim Bas-Rhin

Le savoir-faire à l’honneur : des quatre coins de la France et d’ailleurs.

L’événement réunira une cinquantaine de céramistes venus de France et d’ailleurs. Ils vous présenteront leurs créations ainsi que leurs techniques en proposant des démonstrations. La qualité et l’originalité du travail de chaque céramiste permettent de présenter une large palette d’œuvre, telle que des sculptures, des objets décoratifs et arts de la table, des poteries… avec une variété de technique : grès, faïence, porcelaine, raku…Les artisans proposeront à la vente leurs créations. C’est l’occasion d’une sortie familiale pour flâner, acheter ou simplement découvrir les techniques de la céramique.

Des animations gratuites auront lieu tout au long de la journée. Restauration sur place et entrée gratuite.

Exposition artisanale, atelier enfants, démonstrations de savoir-faire, diverses animations

+33 3 88 05 79 30

Soufflenheim

