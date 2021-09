Marché de la poésie Place Saint-Sulpice (Paris 6e),Scène/Chapiteau du Marché, 21 octobre 2021, Paris.

Marché de la poésie

Place Saint-Sulpice (Paris 6e), Scène/Chapiteau du Marché, le jeudi 21 octobre à 18:30

Le **Marché de la Poésie** est un grand rassemblement – sans aucun doute le plus important en France, voire en Europe – autour de l’édition de poésie. Il réunit chaque année en juin quelque 500 éditeurs et revues de poésie et de création littéraire, venant de France, de pays européens et d’autres continents, sur la Place Saint-Sulpice. Reporté à cause de la pandémie, le 38e Marché de la Poésie se tiendra cette année du 20 au 24 octobre 2021. Dans le cadre de son programme « La Périphérie » et en collaboration avec la Maison de la Poésie de Berlin, les deux poètes Oswald Egger et Christian Filips seront mis à l’honneur. Né à Lana (Tyrol du Sud / Italie) **Oswald Egger** est l’un des grands poètes expérimentaux d’aujourd’hui. Ses textes sont des arrangements créatifs entre éléments narratifs, musicaux, graphiques et mathématiques. **Christian Filips** est poète, metteur en scène et dramaturge musical à Berlin. Depuis 2013, il développe des productions théâtrales. Et depuis 2020, son travail se développe avec des projets de films. Ses poèmes ne sont pas (encore) traduits en français. Téléchargez le programme complet : [https://www.marche-poesie.com/wp-content/uploads/2021/09/38-bis-MDLP-dossier-octobre-3.pdf](https://www.marche-poesie.com/wp-content/uploads/2021/09/38-bis-MDLP-dossier-octobre-3.pdf)

Entrée libre

Avec les poètes Oswald Egger et Christian Filips, et Thomas Wohlfahrt (directeur de la Haus für Poesie Berlin), Modération : Alain Lance

Place Saint-Sulpice (Paris 6e),Scène/Chapiteau du Marché Place Saint-Sulpice Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T18:30:00 2021-10-21T19:30:00