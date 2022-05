Marché de la Plaine Marseille 5e Arrondissement, 3 mai 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Marché de la Plaine Marseille 5e Arrondissement

2022-05-03 07:30:00 07:30:00 – 2022-12-31 14:00:00 14:00:00

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Plus de 230 emplacements sont attribués aux forains sur ce lieu emblématique du commerce de proximité marseillais.



Grand marché populaire et historique dans le quartier de la Plaine sur la place Jeans Jaurès.



Un marché écologique, une gestion innovante et concertée



La concertationavec la Ville de Marseille apermis la planification de nouvelles conditions de circulation facilitant l’installation des camions des forains à proximité de leur emplacement.



Ces nouvelles mesures co-construites s’inscrivent dans le cadre d’un règlement intérieur revu permettant la réintégration d’un maximum de forains. La commission des marchés, réunie en février pour la première fois depuis plusieurs années, sera désormais régulièrement convoquée afin de maintenir un dialogue régulier sur les activités du marché, comme cela se pratique dans les autres villes.



À la demande de la Ville de Marseille, les forains du marché de la Plaine ont accepté de s’inscrire dans une démarche plus écologique en remplaçant les sacs plastiques à usage unique par des sacs en papier ou en carton, favorisant leur recyclage et une gestion écologique satisfaisantes.

