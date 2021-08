Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand Haute-Savoie, Le Grand-Bornand Marché de la laine, de la soie et du tissage Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Marché de la laine, de la soie et du tissage Le Grand-Bornand, 17 août 2021, Le Grand-Bornand. Marché de la laine, de la soie et du tissage 2021-08-17 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-17 19:00:00 19:00:00 Le Grand-Bornand Village Grenette

Le Grand-Bornand Haute-Savoie Venez admirer ce marché, composé de nombreux artisans, proposé par l’association « Toison d’art ». Durant cette journée, vous pourrez observer des démonstrations de tontes de moutons. dernière mise à jour : 2021-08-05 par

