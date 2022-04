Marche de la Jacynthe au Caule-sainte-Beuve Le Caule-Sainte-Beuve Le Caule-Sainte-Beuve Catégories d’évènement: Le Caule-Sainte-Beuve

Seine-Maritime

Marche de la Jacynthe au Caule-sainte-Beuve Le Caule-Sainte-Beuve, 1 mai 2022, Le Caule-Sainte-Beuve. Marche de la Jacynthe au Caule-sainte-Beuve Le Caule-Sainte-Beuve

2022-05-01 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-01

Le Caule-Sainte-Beuve Seine-Maritime Le Caule-Sainte-Beuve Organisée par l’Association des 2 chapelles du Caule-Sainte-Beuve

9h45 : Rendez-vous à la chapelle des Ventes-Mésangères.

10h : Départ pour un parcours de 5kmà travers la forêt d’Eu en compagnie de Romain BELLET, guide de l’ONF

Au retour, repas tiré du sac – Boisson offerte sur place

Infos : M. LEROUX : 02 35 93 66 52 Organisée par l’Association des 2 chapelles du Caule-Sainte-Beuve

9h45 : Rendez-vous à la chapelle des Ventes-Mésangères.

10h : Départ pour un parcours de 5kmà travers la forêt d’Eu en compagnie de Romain BELLET, guide de l’ONF

Au retour, repas… +33 2 35 93 66 52 Organisée par l’Association des 2 chapelles du Caule-Sainte-Beuve

9h45 : Rendez-vous à la chapelle des Ventes-Mésangères.

10h : Départ pour un parcours de 5kmà travers la forêt d’Eu en compagnie de Romain BELLET, guide de l’ONF

Au retour, repas tiré du sac – Boisson offerte sur place

Infos : M. LEROUX : 02 35 93 66 52 Le Caule-Sainte-Beuve

dernière mise à jour : 2022-03-29 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle

Détails Catégories d’évènement: Le Caule-Sainte-Beuve, Seine-Maritime Autres Lieu Le Caule-Sainte-Beuve Adresse Ville Le Caule-Sainte-Beuve lieuville Le Caule-Sainte-Beuve Departement Seine-Maritime

Le Caule-Sainte-Beuve Le Caule-Sainte-Beuve Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-caule-sainte-beuve/

Marche de la Jacynthe au Caule-sainte-Beuve Le Caule-Sainte-Beuve 2022-05-01 was last modified: by Marche de la Jacynthe au Caule-sainte-Beuve Le Caule-Sainte-Beuve Le Caule-Sainte-Beuve 1 mai 2022 Le Caule-Sainte-Beuve seine-maritime

Le Caule-Sainte-Beuve Seine-Maritime