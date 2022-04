Marché de la Halle Signy-l’Abbaye Signy-l'Abbaye Catégorie d’évènement: Signy-l’Abbaye

Marché de la Halle Signy-l’Abbaye, 17 février 2022, Signy-l'Abbaye. Marché de la Halle Salle des fêtes Signy-l’Abbaye

2022-02-17 – 2022-02-17

Salle des fêtes Signy-l’Abbaye Ardennes Signy-l’Abbaye Les producteurs, artisans, commerces locaux vous proposent des produits du terroir sous la halle située au cœur du village dans une ambiance chaleureuse et conviviale.Entrée gratuite et stationnement à proximité. mairie@signylabbaye.fr +33 3 24 52 81 25 Salle des fêtes Signy-l’Abbaye

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégorie d’évènement: Signy-l’Abbaye Autres Lieu Signy-l'Abbaye Adresse Salle des fêtes Ville Signy-l'Abbaye lieuville Salle des fêtes Signy-l'Abbaye

Marché de la Halle Signy-l’Abbaye 2022-02-17 was last modified: by Marché de la Halle Signy-l’Abbaye Signy-l'Abbaye 17 février 2022

Signy-l'Abbaye