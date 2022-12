Marché de la Halle à Nueil-Les-Aubiers Nueil-les-Aubiers, 31 décembre 2021, Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers.

Marché de la Halle à Nueil-Les-Aubiers

2021-12-31 – 2021-12-31

15 à 20 commerçants et producteurs présents tous les vendredis, une fraîcheur et une qualité toujours appréciables des étals.

Vous trouverez de la viande, des fruits de mer, des produits de la terre : légumes, fruits… Mais aussi du pain, des produits laitiers, des fromages, du vin et des jus de fruit, des galettes… Autant de bonnes choses que vous découvrirez au gré des saisons à côté d’objets de décoration et de vêtements…

Tout au long de l’année, les commerçants du marché du clos, la ville de Nueil-Les-Aubiers et le Centre SocioCulturel vont chercher à vous surprendre avec des animations pour les enfants, des concours ou des soirées en musique !Un conseil : regardez le tableau installé au coeur du marché pour connaître les nouveautés de la semaine suivante…

A compter du 9 septembre 2022, le marché sera tranféré sous la Halle.

+33 5 49 80 65 65

