Marché de La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

LA GUERCHE DE BRETAGNE

Marché de La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne, 6 septembre 2022, La Guerche-de-Bretagne. Marché de La Guerche-de-Bretagne

Place du Général de Gaulle La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

2022-09-06 – 2022-09-06 La Guerche-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine « On y trouve tout, comme à La Guerche »

Venez découvrir l’un des plus importants marchés de Bretagne, tous les mardis dans le centre de la ville. Vous y apprécierez l’ambiance conviviale de ce marché hebdomadaire existant depuis 1121. Retrouvez plus de 150 exposants : Labellisé « Marché de France ». +33 2 99 96 22 20 La Guerche-de-Bretagne

dernière mise à jour : 2022-09-05 par STRUCTURE ADT 35

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, LA GUERCHE DE BRETAGNE Autres Lieu La Guerche-de-Bretagne Adresse Place du Général de Gaulle La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine STRUCTURE ADT 35 Ville La Guerche-de-Bretagne lieuville La Guerche-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-guerche-de-bretagne/

Marché de La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne 2022-09-06 was last modified: by Marché de La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne 6 septembre 2022 ille-et-vilaine La Guerche-de-Bretagne Place du Général de Gaulle La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine STRUCTURE ADT 35

La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine