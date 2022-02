MARCHÉ DE LA GROSEILLE Nant-le-Grand Nant-le-Grand Catégories d’évènement: Meuse

Nant-le-Grand

MARCHÉ DE LA GROSEILLE Nant-le-Grand, 24 juillet 2022, Nant-le-Grand. MARCHÉ DE LA GROSEILLE Nant-le-Grand

2022-07-24 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-24 18:00:00 18:00:00

Nant-le-Grand Meuse Nant-le-Grand La Groseille dans tous ses états : fruits, boissons, confitures, pains, pâtisseries, plants, …

Démonstrations d’épépinage et du pressoir… +33 3 29 78 63 80 CDT Meuse

Nant-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Nant-le-Grand Autres Lieu Nant-le-Grand Adresse Ville Nant-le-Grand lieuville Nant-le-Grand Departement Meuse

Nant-le-Grand Nant-le-Grand Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nant-le-grand/

MARCHÉ DE LA GROSEILLE Nant-le-Grand 2022-07-24 was last modified: by MARCHÉ DE LA GROSEILLE Nant-le-Grand Nant-le-Grand 24 juillet 2022 Meuse Nant-le-Grand

Nant-le-Grand Meuse