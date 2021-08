Belleville-sur-Meuse Belleville-sur-Meuse Belleville-sur-Meuse, Meuse MARCHÉ DE LA GASTRONOMIE ET DE L’ARTISANAT Belleville-sur-Meuse Belleville-sur-Meuse Catégories d’évènement: Belleville-sur-Meuse

Meuse

MARCHÉ DE LA GASTRONOMIE ET DE L’ARTISANAT Belleville-sur-Meuse, 29 août 2021, Belleville-sur-Meuse. MARCHÉ DE LA GASTRONOMIE ET DE L’ARTISANAT 2021-08-29 08:00:00 08:00:00 – 2021-08-29 14:00:00 14:00:00

Belleville-sur-Meuse Meuse Belleville-sur-Meuse De nombreux produits locaux et variés vous seront proposés.

(Fruits, légumes, viandes, fromages et beaucoup d’autres surprises). +33 3 29 84 31 81 © LEFEVRE GRAPHIC dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Belleville-sur-Meuse, Meuse Autres Lieu Belleville-sur-Meuse Adresse Ville Belleville-sur-Meuse lieuville 49.17499#5.37951