Marché de la Gare 2021-07-04 – 2021-07-04

Médréac Ille-et-Vilaine Médréac Marché de producteurs et artisans organisé à la Gare vélo-rail de Médréac.

Une dizaine d’exposants (cidre, bière, miel, création couture fait main…) seront présents sur place. Animations sur place en musique avec :

. La fanfare de Quédillac

. Concert de Meghan (http://www.meghan-celtic.com/MEGHAN/accueil.html) Animations pour les enfants avec le « manège sans fil » de Léo Paul : (http://www.ma-neige-sans-fil.com/) Entrée gratuite. De 14h à 17h. Organisé par l’office de tourisme du pays de Saint-Méen Montauban avec le soutien du comité des fêtes de Médréac. +33 2 99 09 58 04 Marché de producteurs et artisans organisé à la Gare vélo-rail de Médréac.

