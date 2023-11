Marché de Noël de la Fusterie Marché de la Fusterie Genève Catégorie d’Évènement: Genève Marché de Noël de la Fusterie Marché de la Fusterie Genève, 10 décembre 2023, Genève. Marché de Noël de la Fusterie 10 – 23 décembre Marché de la Fusterie Les artisans créateurs de la Fusterie vous invitent à leur marché de Noël, du 10 au 23 décembre 2023, selon les horaires des magasins (nocturne le 22 décembre), à la place de la Fusterie.

Vous trouverez certainement parmi les nombreux stands des exposants et exposantes des créations originales et locales à mettre sous le sapin! Déplacement du marché les 13 et 16 décembre à Plainpalais Les 13 et 16 décembre, les artisan-e-s se déplacent sur la Plaine de Plainpalais et rejoignent le marché aux puces. Nocturne le 22 décembre Vendredi 22 décembre, le marché joue les prolongations jusqu’à 21h30! Autres marchés Pour trouver plus de marchés de Noël et où acheter son sapin: Des marchés de Noël pour préparer les fêtes Marché de la Fusterie Place de la Fusterie, 1204 Genève Genève 1204 [{« link »: « https://www.geneve.ch/fr/actualites/marches-noel-preparer-fetes »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/marches/marche-fusterie/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:00:00+01:00

Marché de la Fusterie
Place de la Fusterie, 1204 Genève
Genève

