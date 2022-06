MARCHÉ DE LA FORÊT Auberive, 25 septembre 2022, Auberive.

MARCHÉ DE LA FORÊT

2022-09-25 – 2022-09-25

ENCLOS A GIBIER Auberive 52160

Auberive Le Comité des Fêtes d’Auberive est heureux de vous annoncer la nouvelle édition du MARCHÉ DE LA FORÊT !

Un événement unique en France, dans un cadre exceptionnel … en pleine forêt !

– Plus de 50 producteurs et artisans locaux.

– Mini zoo

– De nombreuses animations musicales et spectacles

– Tir à l’arc

– Balades en Rosalie

– Jeux en bois pour petits et grands

– Découverte du site

– Restauration avec food-truck et buvette

comite.f.auberive@gmail.com +33 7 84 08 19 32

ENCLOS A GIBIER Auberive

