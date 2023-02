MARCHÉ DE LA FONTAINE Eco Domaine La Fontaine Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic

MARCHÉ DE LA FONTAINE Eco Domaine La Fontaine, 1 juillet 2023, Pornic . MARCHÉ DE LA FONTAINE Chemin des Noëlles Eco Domaine La Fontaine Pornic Loire-Atlantique Eco Domaine La Fontaine Chemin des Noëlles

2023-07-01 – 2023-07-01

Eco Domaine La Fontaine Chemin des Noëlles

Pornic

Loire-Atlantique Animations pour enfants proposées chaque samedi

Retrouvez sur le marché : légumes, fruits, viandes, charcuterie, fromages, oeufs, farine, pâtes fraîches, pain, brioche, galettes, crêpes, miel, pain d’épices, gâteaux, biscuits, bocaux du chef, vins et pétillants, jus de fruits, vinaigres, tisanes, herbes aromatiques, sel, spiruline, poterie, bijoux, savons… Tous les samedis matin de juillet et août (dès les vacances scolaires), producteurs fermiers et artisans locaux vous accueillent sur le site de l’Eco-Domaine de la Fontaine, en bord de mer, à quelques minutes des plages et du sentiers côtier. Venez faire le plein de savoureux produits fermiers et restaurant@lafontaineauxbretons.fr +33 2 51 74 08 08 http://www.ecodomaine-la-fontaine.fr/ Eco Domaine La Fontaine Chemin des Noëlles Pornic

dernière mise à jour : 2023-02-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Pornic Adresse Pornic Loire-Atlantique Eco Domaine La Fontaine Chemin des Noëlles Ville Pornic lieuville Eco Domaine La Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Departement Loire-Atlantique

Pornic Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/

MARCHÉ DE LA FONTAINE Eco Domaine La Fontaine 2023-07-01 was last modified: by MARCHÉ DE LA FONTAINE Eco Domaine La Fontaine Pornic 1 juillet 2023 Chemin des Noëlles Eco-Domaine la Fontaine Pornic Loire-Atlantique Eco-Domaine La Fontaine Pornic Loire-Atlantique

Pornic Loire-Atlantique