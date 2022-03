Marché de la création Brié-et-Angonnes Brié-et-Angonnes Catégories d’évènement: Brié-et-Angonnes

Isère

Marché de la création Ecole du Barlatier 193 chemin du Barlatier Brié-et-Angonnes

2022-03-27 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-27 18:00:00 18:00:00

Brié-et-Angonnes Isère Brié-et-Angonnes 41ème marché de la création avec plus de 40 exposants artisans créateurs très diversifiés avec démonstration du travail du bois et atelier créatif d’art floral. marche-creation@udh-brie.fr +33 6 38 58 78 81 Ecole du Barlatier 193 chemin du Barlatier Brié-et-Angonnes

Lieu Brié-et-Angonnes Adresse Ecole du Barlatier 193 chemin du Barlatier Ville Brié-et-Angonnes

