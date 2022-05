MARCHE DE LA COTE BLANCHE Romagne-sous-Montfaucon Romagne-sous-Montfaucon Catégories d’évènement: Meuse

Romagne-sous-Montfaucon Meuse Romagne-sous-Montfaucon Venez participer en famille ou entre amis à la marche commentée de la côte blanche le dimanche 15 mai 2022 à Romagne sous Montfaucon. Prenez le départ à 8h30 sur le parking de l’église avec l’association des Aragnes de l’Andon qui vous commentera ce parcours historique. Avant de repartir, vous pourrez également déguster des grillages. Inscription obligatoire avant le 08 mai et repas sur réservation.

Participation de 5€ pour la marche. Midi Grillages : adulte : 10€ – Enfant (-6 ans) : 6€

Le parcours est non accessible aux personnes à mobilité réduite. Il est conseillé de prévoir des chaussures adaptées. +33 6 28 52 00 53 Les Aragnes de l’Andon

