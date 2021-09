Marches Marches Drôme, Marches Marché de la Cosmétique Bio & Locale Marches Marches Catégories d’évènement: Drôme

Marches

Marché de la Cosmétique Bio & Locale Marches, 20 septembre 2021, Marches. Marché de la Cosmétique Bio & Locale 2021-09-20 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-25 18:00:00 18:00:00

Marches Drôme Marches La semaine de la cosmétique bio organisée par Cosmébio a pour but de mettre en avant des marques de beauté bio.

Au programme, des ateliers, conférences, tombola 100 100% gagnante,Vente de cosmétiques à prix doux, Foodtruck végane et boissons ! karen@lamazuna.com https://www.lamazuna.com/ dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Marches Autres Lieu Marches Adresse Ville Marches lieuville 44.97566#5.11066