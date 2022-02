Marché de La Baule – Central Place du marché 44500 La baule escoublac, 1 janvier 2022, La baule escoublac.

Marché de La Baule – Central

du samedi 1 janvier au mardi 3 janvier 2023 à Place du marché 44500 La baule escoublac

**_1. Marché central :_** **Alimentaire :** Du 1er lundi des vacances de printemps (zones Paris et Nantes) au 15 septembre (inclus) : ouvert tous les jours. Du 16 septembre au 1er lundi des vacances de printemps (zones Paris et Nantes) : fermeture le lundi. Exception : ouvert tous les jours pendant les vacances de Toussaint, Noël, ainsi que les jours fériés et ponts. **Produits Manufacturés :** Du 1er lundi des vacances scolaires de printemps (zones Paris et Nantes) au 15 septembre (inclus) : ouvert tous les jours. Du 16 septembre au 1er lundi des vacances scolaires de printemps (zones Paris et Nantes) : fermé les lundis et mercredis. Exception : ouvert tous les jours pendant les vacances de Toussaint, Noël ainsi que les jours fériés et ponts. **_2. La Baule les Pins, Avenue Lajarrig_**_**e :**_ Mardi et samedi toute l’année (+ jeudis en saison et jeudi de l’Ascension) _**3. Quartier du Guézy :**_ Les lundis et jeudis toute l’année, de 8h00 à 12h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

