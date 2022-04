MARCHÉ DE LA BAULE – CENTRAL La Baule-Escoublac, 19 avril 2022, La Baule-Escoublac.

MARCHÉ DE LA BAULE – CENTRAL La Baule-Escoublac

2022-04-19 – 2022-03-11

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

1. Marché central :

Alimentaire :

Du 1er lundi des vacances de printemps (zones Paris et Nantes) au 15 septembre (inclus) : ouvert tous les jours.

Du 16 septembre au 1er lundi des vacances de printemps (zones Paris et Nantes) : fermeture le lundi.

Exception : ouvert tous les jours pendant les vacances de Toussaint, Noël, ainsi que les jours fériés et ponts.

Produits Manufacturés :

Du 1er lundi des vacances scolaires de printemps (zones Paris et Nantes) au 15 septembre (inclus) : ouvert tous les jours.

Du 16 septembre au 1er lundi des vacances scolaires de printemps (zones Paris et Nantes) : fermé les lundis et mercredis. Exception : ouvert tous les jours pendant les vacances de Toussaint, Noël ainsi que les jours fériés et ponts.



2. La Baule les Pins, Avenue Lajarrige :

Mardi et samedi toute l’année (+ jeudis en saison et jeudi de l’Ascension)



3. Quartier du Guézy :

Les lundis et jeudis toute l’année, de 8h00 à 12h30

1. Marché central :

Alimentaire :

Du 1er lundi des vacances de printemps (zones Paris et Nantes) au 15 septembre (inclus) : ouvert tous les jours.

Du 16 septembre au 1er lundi des vacances de printemps (zones Paris et Nantes) : fermeture le lundi.

Exception : ouvert tous les jours pendant les vacances de Toussaint, Noël, ainsi que les jours fériés et ponts.

Produits Manufacturés :

Du 1er lundi des vacances scolaires de printemps (zones Paris et Nantes) au 15 septembre (inclus) : ouvert tous les jours.

Du 16 septembre au 1er lundi des vacances scolaires de printemps (zones Paris et Nantes) : fermé les lundis et mercredis. Exception : ouvert tous les jours pendant les vacances de Toussaint, Noël ainsi que les jours fériés et ponts.



2. La Baule les Pins, Avenue Lajarrige :

Mardi et samedi toute l’année (+ jeudis en saison et jeudi de l’Ascension)



3. Quartier du Guézy :

Les lundis et jeudis toute l’année, de 8h00 à 12h30

La Baule-Escoublac

dernière mise à jour : 2022-04-15 par