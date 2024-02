Marche de la 1ère sève Ménestreau-en-Villette, dimanche 17 mars 2024.

Marche de la 1ère sève Ménestreau-en-Villette Loiret

Marche de la 1ère Sève (31ème édition) organisée par le Comité des 5 Rivières association Fertésienne,

Marche ouverte à tous, sans réservation

4 parcours (21 km -16 km 11km et nouveauté 5 km)

Départ du Domaine du Ciran

Tarif 3 € pour les licenciés FFRandonnée et 4 € pour les autres, gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Renseignements tel 02 38 64 61 77 ou 06 71 49 37 03 de 17h à 20h de préférence

ou par email m-claude.roussel@orange.fr 33 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 07:00:00

fin : 2024-03-17

Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire m-claude.roussel@orange.fr

L’événement Marche de la 1ère sève Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2024-02-20 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN