Sane-et-Loire Joncy Un marché a lieu sur la Place Duréault chaque samedi matin, avec la présence de Christophe THIBAULT – ferme de la Cré – maraîcher bio, de Franck DROST – « Cho cho les poulets » (vente de poulets cuits, plats cuisinés), du Charcutier du Louet, et de Marie-Laure DROST (fromages, produits du terroir). Un boucher (SARL DURY-BALON – Salornay/Guye) se déplace également sur Joncy chaque jeudi matin de 8h à 13h – place Duréault. mairie.joncy@wanadoo.fr Place Henri Dureault La halle couverte du centre bourg Joncy

