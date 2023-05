Opération Les marchés fêtent les mamans Marché de Flers-Bourg Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Opération Les marchés fêtent les mamans Marché de Flers-Bourg, 3 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Opération Les marchés fêtent les mamans Samedi 3 juin, 08h00 Marché de Flers-Bourg Une rose sera offerte à toutes les mamans sans obligation d’achat et dans la limite des quantités disponibles samedi 3 juin matin au marché de Flers-Bourg. Marché de Flers-Bourg place de la Liberté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T08:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-03T08:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Marché de Flers-Bourg Adresse place de la Liberté 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Marché de Flers-Bourg Villeneuve-d'Ascq

Marché de Flers-Bourg Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Opération Les marchés fêtent les mamans Marché de Flers-Bourg 2023-06-03 was last modified: by Opération Les marchés fêtent les mamans Marché de Flers-Bourg Marché de Flers-Bourg 3 juin 2023 Marché de Flers-Bourg Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord