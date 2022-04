Marché de Féas Ance Féas, 6 juin 2022, Ance Féas.

Marché de Féas Ance Féas

2022-06-06 17:30:00 – 2022-06-06

Ance Féas Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de ses animations, la commune d’Ance-Féas, en collaboration avec 9 exposants, organise un marché hebdomadaire tous les lundis à partir du 11 avril. Il sera possible de rencontrer sur la place du village des producteurs locaux exposant leurs produits de saison ainsi que des spécialités de la région (légumes frais, pains, fromages, miel, jus de fruits frais, gourmandises sucrées, salées…). Dans le but de privilégier les circuits courts de distribution, l’invitation est lancée afin de découvrir et d’apprécier des produits frais, variés et locaux.

+33 5 59 39 29 24

OTHB

Ance Féas

dernière mise à jour : 2022-04-07 par