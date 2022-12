Marché de Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne Catégories d’évènement: Dol-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine Dol-de-Bretagne Grand marché hebdomadaire dans le centre ville de dol de Bretagne le samedi matin à partir de 8h30 jusqu’à 13h. Environ 100 exposants. mairie-dol@wanadoo.fr +33 2 99 48 00 17 http://www.dol-de-bretagne.fr/ Dol-de-Bretagne

